32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7985
  • 6,6112
  • 262.52
  • 95.298
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Dev çekirge bu kez Mardin'de görüldü

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde çiftçiler yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda dev çekirge buldu. Etçil olduğu belirlenen çekirge daha önce Van ve Diyarbakır'da da görülmüştü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu yıl aşırı sıcakların ardından ortaya çıkan dev çekirge, Van ve Diyarbakır’ın ardından Mardin’in Mazıdağı ilçesinde de görüldü. Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva  Mahallesinde arazide mercimek hasadı yapan Mehmet Abi çekirgeyi fark etti.  Çekirgeyi cep telefonu ile kaydeden Abi, “Mercimek hasadına gelmiştik. Daha önce haberlerde bir kaç defa gördüğüm için dikkatimi çekti. Sadece fotoğraf ve video çekerek hayvanı bıraktık” dedi. 
 
Uzmanlar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yayılış gösteren dev çekirgenin erginlerinin boyunun 15 ila 20 santimetreye ulaşabildiğini belirterek, hayvanların geceleri aktif olarak avlanan etçil türler olduğunu ve tarıma zararlı böceklerle beslendiklerinden faydalı türler olduklarını söyledi. 

Kazakistan´da askeri mühimmat deposunda patlama!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

Bakan Akar MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun!

Galatasaray Deniz Türüç'ün peşini bırakmıyor

Galatasaray Deniz Türüç'ün peşini bırakmıyor

Rusya'dan kritik füze uyarısı: Yeni bir krizi tetikleyebilir

Rusya'dan kritik füze uyarısı: Yeni bir krizi tetikleyebilir

Mahalleliyi korkutuyordu... Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

Mahalleliyi korkutuyordu... Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması geçirdi

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması geçirdi

Öykü Arin'den güzel haber

Öykü Arin'den güzel haber
 

POPÜLER HABERLER

Kazakistan´da askeri mühimmat deposunda patlama!

Kazakistan´da askeri mühimmat deposunda patlama!

Hangi ülkede Türkiye kökenli kaç göçmen yaşıyor?

Hangi ülkede Türkiye kökenli kaç göçmen yaşıyor?

Mahalleliyi korkutuyordu... Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

Mahalleliyi korkutuyordu... Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

İşte diş çürüğüne engel olan besinler!

İşte diş çürüğüne engel olan besinler!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA