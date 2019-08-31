Kaza, Develi Tekir kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.N. yönetimindeki yabancı plakalı cip, kırmızı ışıkta geçince S.T. yönetimindeki 07 AC 332 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücülerle beraber 4 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Develi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.