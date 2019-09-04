Devlet Tiyatroları ne zaman açılıyor? Devlet Tiyatroları için tarih verildi!

Devlet Tiyatroları ne zaman açılıyor? sorusunun yanıtı tüm sanatseverler tarafından merak ediliyor. Devlet Tiyatroları için tarih verildi. Yeni sezonda sahne sayısını artıran devlet tiyatroları, birçok yeni eseri seyircinin beğenisine sunacak. Sanatseverler tarafından ilgi gören Devlet Tiyatroları (DT), yeni sezonda CerModern ve Muhsin Ertuğrul sahnelerini de bünyesine kattı. Bu sezonda da birbirinde keyifli tiyatro gösterimleri ile izleyici ile buluşmaya hazırlanan Devlet Tiyatroları ilk perdesinin açılışı için geri sayım başladı.

DEVLET TİYATROLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Bu sezonda da birbirinde keyifli tiyatro gösterimleri ile izleyici ile buluşmaya hazırlanan Devlet Tiyatroları ilk perdesini 1 Ekim tarihinde açacak.

YENİ SEZON OYUNLARI NELER?

Devlet Tiyatroları (DT) yeni sezonda sahne sayısını arttırırken aralarında "Lüküs Hayat", Hezarfen Ahmet Çelebi'yi anlatan "Uçmak", İskender Pala'nın "Leyla ile Mecnun", Güngör Dilmen'in "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını", Shakespeare'in "Yanlışlıklar Komedyası", Bertolt Brecht'in "Küçük Burjuva Düğünü"nün de yer aldığı birçok yeni eseri seyircinin beğenisine sunacak.

NÖBETÇİ TİYATRO İSTANBUL'DA DA OLACAK

Ankara'da 30 Haziran'a kadar sürdürdükleri "nöbetçi tiyatro" uygulamasında yüzde 100 doluluk oranına ulaştıklarını dile getiren DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, uygulamayı gelecek sezon İstanbul'da da hayata geçireceklerini, Tekel Sahnesi'nin 15 Mayıs-30 Haziran tarihlerinde nöbetçi tiyatro olarak hizmet vereceğini söyledi.

"DT Türkiye'nin en büyük kültür sanat kurumu, o yüzden tüm Türkiye'yi kucaklayan bir repertuvar yapmaya özen gösteriyoruz." diyen Kurt, hem dünya klasikleri hem yerli yazarlar hem yeni yazarların olduğu bir repertuvar hazırladıklarını, provaların tüm sahnelerde devam ettiğini bildirdi.

SAHNE SAYILARI ARTIYOR

Kurt, Edirne'de DT sahnesi kurulacağını, İstanbul'a 5, Ankara'ya 2, İzmir'e 3, Diyarbakır'a 2 sahne kazandıracaklarını, Van Devlet Tiyatrosuna bir oda sahnesi açacaklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki sezonda Beyoğlu'ndaki Garibaldi, Devlet Tiyatro'muzun sahnelerinden biri olacak. Mecidiyeköy Artı Sahnesi'nde Devlet Tiyatrosu her akşam perde açacak. Zeytinburnu Belediyesine ait salon da ayda 3 hafta perdelerini açacak. 2 sahnemiz daha var. İstanbul'a 5 yeni sahne daha kazandırmış olacağız.

Ankara'da CerModern Sahnesi'ni de Devlet Tiyatrosu kullanmaya başlayacak. Şu anda tadilatta olan Mamak eski konservatuvar Muhsin Ertuğrul Sahnesi de yeni sahnelerimizden olacak."