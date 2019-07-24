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Devletin sahip çıktığı Zeliha mektupla teşekkür etti

Devletin sahip çıkıp okuttuğu kimsesiz Zeliha, LGS'de yüzde birlik dilime girdi. İlk tercihi Sivas Fen Lisesi’ni kazanan Zeliha, Aile Bakanı’na teşekkür mektubu gönderdi: 'İyi ki varsınız.”

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Sivas’ın Yıldızeli İlçesi'ne bağlı Buğdayören Köyünde 2011 yılında kimsesiz kalan, en büyüğü 13 yaşındaki beş kardeşin kötü kaderi, devletin çocuklara sahip çıkmasıyla bir başarı öyküsüne dönüştü. Koruma altına alındıkları 2011’de beş kardeşi birbirinden ayırmayan ve Sivas kent merkezinde tutulan bir eve yerleştiren Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Sivas İl Müdürlüğü, görevlendirdiği koruyucu yetkililer ve sorumlu öğretmenlerle hem aile ortamını oluşturdu, hem de çocukların eğitimine özel destek sağladı.  
 

İLK TERCİHİNİ KAZANDI 

 
Devlet korumasındaki çocuklardan en büyüğü olan Zeynep, 2017’de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. 2011’de 6 yaşında olan Zeliha ise bu yıl LGS’de büyük bir başarıya imza atarak yüzde birlik dilime girdi. İlk tercihi olan Sivas Fen Lisesi’ne kayıt yaptıran ve Tıp Fakültesi okumayı hedefleyen Zeliha Yıldız, Devlet Baba’ya olan vefa borcunu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a gönderdiği duygu dolu bir mektupla dile getirdi. Kendisine ulaşan mektuptan çok etkilenen Bakan Selçuk, Zeliha’yı bizzat arayıp başarısını kutlayacak. 
 

YENİDEN AİLE OLDUK 

 
Bir sayfalık mektubunda 6 yaşına kadar geçen bebeklik ve çocukluk dönemi için “hatırlamak istemiyorum” diyen Zeliha, devlet korumasıyla sağlanan “Kardeşler Evi” ortamından ise “yeniden bir aile olduk” ifadeleriyle söz etti.
 

EMEĞİ GEÇENLERE MİNNETTARIM

 
Mektubunu “emeği geçen herkese minnettarım. İyi ki varsınız” diye bitiren 15 yaşındaki Zeliha Yıldız’ın kaleme aldığı satırlar özetle şöyle: “....Çocukluğumu hatırlamıyorum, hatırladıklarımı da hatırlamak istemiyorum. 6 yaşındayken çocuk evlerine geldik. Biz burada yeniden bir aile olduk. Bilmediklerimi ev ablalarım ve Zeynep ablamdan öğrendim. Gelecekte iyi bir meslek sahibi olmayı hayal ediyorduk. Benim hayallerim için 8’inci sınıf çok önemliydi... Bu yıl benim için en zor, en yorucu ve en eğlenceli yıl oldu. Defalarca pes etmek istedim. Başta ev ablalarım, ailem ve sorumlum beni destekleyip motivasyonumu artırdı. Yılmadım, emeklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Bu yüzden mutluyum. En güzeli ise insanların yanımda olduğunu bilmem. Emeği geçen herkese minnettarım. İyi ki varsınız...”
(Akşam)

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