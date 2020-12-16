İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2020 Çarşamba / 2 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7898
  • EURO
    9,5052
  • ALTIN
    466.912
  • BIST100
    1407.69
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 'Devletin şefkat eli' mağdur vatandaşlara uzandı
Yaşam

'Devletin şefkat eli' mağdur vatandaşlara uzandı

Sivas'ta 2020 yılında çeşitli sebeplerden dolayı dışarıda kalmış veya evi olmayan 547 kişi, Valilik bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) anlaşmalı olduğu otelde ücretsiz konakladı.

AA16 Aralık 2020 Çarşamba 12:20 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 12:20
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, farklı ülkelerden gelen sığınmacılar, yolda kalan mağdurlar, diğer il ve ilçelerden hastane işlemleri için gelenler, eşinden şiddet görmüş ya da doğal afet sonucu dışarda kalmış kişiler, SYDV’nin anlaşmalı olduğu otelde ücretsiz misafir ediliyor.

Oteli gezen Vali Salih Ayhan, işletme sahibi ve vakıf yöneticilerinden bilgi aldı ve vatandaşlarla sohbet etti. Ayhan, burada yaptığı açıklamada, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla mağdur vatandaşlara devletin şefkatli elini uzattıklarını belirtti.

Herhangi bir nedenle devletine sığınma gereği hisseden vatandaşlara anlaşmalı oldukları otelde konaklama imkanı sağladıklarını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

“2020 yılı içerisinde 547 vatandaşımıza bu minvalde hizmet verildi. 36 vatandaşımız da an itibarıyla konaklama ihtiyacını buradan gideriyor. Bu vatandaşlarımız için yaklaşık 500 bin lira kaynak ayırdık. Helali hoş olsun. Biz bunu ibadet olarak görüyoruz. Sivas'ta kimse aç ve açıkta kalmaz. Vatandaşlarımızı güzel bir şekilde burada misafir ediyoruz. Bu duruma düşen vatandaşlarımız, vakfımızın 7 gün 24 saat açık olan 08502241058 numaralı telefonunu araması yeterli.”

Ziyarette, SYDV Müdürü Sudi Yıldız da yer aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.