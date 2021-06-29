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Yaşam

Devrilen traktörün altında kalan 55 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Antalya'da serada çalışan Ramazan Genç (55), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu öldü. Acı haberi alıp gelen Ramazan Genç'in yakınları, fenalık geçirdi.

DHA29 Haziran 2021 Salı 14:30 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 14:30
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Serik'e bağlı Yanköy Mahallesi'nde F.T.'ye ait serada işçi olarak çalışan Ramazan Genç'in seranın dışına gübre taşıdığı 07 FN 031 plakalı traktör, kontrolden çıkıp devrildi. Ramazan Genç, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ramazan Genç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç'in cenazesi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından itfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılarak ambulansla Serik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Acı haberi alıp gelen Ramazan Genç'in yakınları, fenalık geçirdi.

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