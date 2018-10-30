Didim'de 52 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 52 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Taşburun mevkisinden bir grup düzensiz göçmenin lastik botla denize açıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Durdurulan lastik bottaki, 46'sı Suriye, 5'i Irak, biri Filistin uyruklu 52 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı. Karaya getirilen, aralarında çocukların da bulunduğu yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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