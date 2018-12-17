Didim'de sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu

Didim ilçesinin turizm merkezlerinden olan Akbük Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağmur, mahallenin birçok noktasında su baskınlarına yol açtı. Mahalle sakinleri eşyalarını kurtarmaya çalışırken, bir yandan da yükselen suyu ev ve işyerlerinden dışarıya atmak için mücadele verdi.

Her yağmurda su baskınları olduğunu dile getiren Akbük´ün çarşı merkezinde bulunan esnaflar, "Artık bir çare bulunsun. Bizler mağdur durumdayız. Zarar ve ziyanımız hatırı sayılır seviyede. İş yerlerimizin depolarına dolan yağmur suları mallarımızın hasar görmesine, kullanılamaz duruma gelmesine neden oldu. Yağmur yağmasından korkar hale geldik. Çünkü her şiddetli yağmur yağışında aynı manzaraları yaşıyoruz. Bizler Akbük sakinleri olarak ilgililerden bu duruma köklü bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Başta Cumhuriyet Caddesi, Atatürk bulvarı ve İnönü Bulvarı olmak üzere kentin birçok yerinde cadde ve sokaklar derelere dönüşürken, şiddetli yağışlar yaşamı felç etti.