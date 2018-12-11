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Didim'deki bir evde 23 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesindeki bir evde 23 kaçak göçmen, yakalandı.

  • DHA
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Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyeniköy Mahallesi'ndeki evde bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde eve baskın düzenledi. Evde 3'ü Yemen, 1'i Suriye, 19'u Filistin uyruklu olmak üzere toplam 23 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin jandarmaya verdikleri ifadede, Didim'e çalışmak için geldiklerini, tanımadıkları ancak kendilerini taksici olarak tanıtan kişilere yol ve yatak ücreti verdiklerini anlattıkları öğrenildi. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, jandarma kaçak göçmenleri para karşılığı barındıran şüphelileri arıyıor.

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