Dikili'de 45 göçmen ölüme yolculukta yakalandı
İzmir Dikili ilçesinde deniz üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 45 göçmen yakalandı.
- İHA
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Dikili ilçesi Madra Çayı önlerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını aldı. Hemen bölgeye intikal eden ekipler, ölüme yolculuk yapan göçmenleri durdurdu. Aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 45 göçmen, sahil güvenlik botuna alındı. Göçmenlerin işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresine sevk edileceği öğrenildi.
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