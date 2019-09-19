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Dikkat! Bu bitkiyi koparana 60 bin TL ceza

Dünyada nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen, 2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambakları Tekirdağ’da gözlemlendi.

  • İHA
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Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce biyolojik çeşitlilik izleme projesi kapsamında kum zambağı bitkisi, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde görüldü. Yapılan açıklamada, “Kum zambağı (Pancratium maritimum) nergisgiller familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen soğanlı bir bitkidir. Çok yıllık, soğanlı, genişçe uzun şeritsi yapraklı, yaklaşık 40-45 santim boyunda, beyaz çiçeklidir. Çiçeklenme zamanı Ağustos ve Ekim ayları arasındadır” denildi.
 
Dünyada nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen, 2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarını ticari amaçla sökenlere, çok yüksek idari para cezası uygulanıyor. Bu bitkiyi sökenlere Çevre Kanununun 20. ceza maddesi uyarınca takriben 60 bin TL ceza uygulanıyor.

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