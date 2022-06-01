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Yaşam

Dikkat! Hava sıcaklığı 12 derece birden artacak

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının tüm yurtta mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyretmesinin beklediğini açıkladı. Ayrıca yurdun iç kesimleri ve doğusunda yağmur etkili olabilir.

1 Haziran 2022 Çarşamba 07:35 - Güncelleme:
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Hava sıcaklıklarının artarak, tüm yurtta hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul'da 27-33, Edirne'de 32-35, Bursa ve Balıkesir'de 33-38, Sakarya'da 32-37, İzmir'de 35-37, Manisa'da 36-39, Aydın'da 38-40, Antalya'da 33-36, Düzce'de 32-37 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz ediyor.

Yayımlanan 5 günlük hava durumu raporuna göre iç kesimler ve orta kesimlerde yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kayseri, Niğde, Hakkari çevreleri ile Van'ın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların artmaya devam ederek, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Kayseri ve Niğde çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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