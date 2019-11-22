17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7025
  • 6,3144
  • 269.62
  • 106805
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Dikkat! Sessiz ve sinsi katil canınızı almasın

Havaların soğuması ile birlikte soba kullanan ve karbonmonoksit zehirlenmesi riskiyle karşı karşıya olanlara uzmanlardan uyarı geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Raşit Çöl, 'Yanan sobalar yatmadan önce söndürülmelidir. Kömür ve tutuşturma işlemi için uygun malzemeler kullanılmalıdır. Sobalar, TSE standartlarına uygun olmalıdır' dedi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Barut Keskin ise karbonmonoksit gazının havadan hafif, kokusuz, tatsız, renksiz olması ve tahriş etmemesi nedeniyle fark edilemediğinden 'sessiz katil' olarak adlandırıldığını söyledi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Raşit Çöl, kış aylarında artan karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu. Her yıl yüzlerce kişinin bu nedenle hayatını kaybettiğini hatırlatan Çöl, bacaların kontrol edilmesi, kalitesiz kömür kullanılmaması ve lodoslu havalarda soba yakılmaması gerektiğini söyledi. Yatmadan önce sobanın söndüğünden emin olunması gerektiğini belirten Çöl, "Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin önüne geçmek, bu gibi durumlarda birincil önceliğimizdir. Kendimizin ve ailemizin güvenliği için alınabilecek basit önlemlerle büyük felaketlerin önüne geçilebileceği unutulmamalıdır" dedi.
 
 
'LODOSLU HAVALARDA SOBA YAKILMAMALI'
 
 
İtfaiye Daire Başkanı Çöl, karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı dikkat edilmesi gereken hususları, şu şekilde sıraladı:
 
 
"Yanan sobalar yatmadan önce söndürülmelidir. Kömür ve tutuşturma işlemi için uygun malzemeler kullanılmalıdır. Kömür tam tutuşmadan soba uyutulmamalıdır. Sobadaki ateşin üzerine kömür ilave edilmemelidir. Hava girişleri kapatılmamalıdır. Bacalar düzenli aralıklarla temizlenmeli, açık tutulmalı, hava akımına ulaşacak şekilde çevre yapılardan yükseltilmelidir. Gerekirse aspiratörler kullanılmalıdır. Soba boruları ve dirsekleri belirli aralıklarla temizlenmelidir. Sobalar, TSE standartlarına uygun olmalıdır. Odanın havalandırması uygun, bacanızda açık dahil olsa lodoslu havalarda soba yakılmamalı, şofben kullanmamalıdır. Havalandırma menfezleri toz ve soğuk giriyor diye kapatılmamalıdır. Banyolara bacalı şofbenleri yerleştirmemeli, bacalar açık bile olsa periyodik olarak temizliğinin kesinlikle yaptırılması gerekmektedir."
 
 
ZEHİRLENENE MÜDAHALE EDEN KİŞİ KENDİNİ KORUMALI
 
 
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Barut Keskin ise karbonmonoksit gazının kokusuz, tatsız, renksiz ve tahriş etmemesi nedeniyle fark edilmesinin zor olduğunu belirterek, "Bundan dolayı sessiz katil ve sinsi düşman diyoruz. Zehirlenen kişiye kim yardım ediyorsa ilk önce kendisini korumalıdır. Cam ve kapılan açıldıktan sonra kişi hemen odadan çıkartılmalıdır. Nefes durdurduysa suni solunum başlanmalı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmalıdır" dedi.
 
 
Ula'nın Kızılağaç Mahallesinde yaşayan Güler Keleş (51), soba borularının temizliğine dikkat ettiğini ve kesinlikle yatarken kovanın içinde kömür bırakmadığını söyledi. Aynı mahallede yaşayan Ümmühan Tozlu (66) ise "Sobayı tutuşturduktan sonra üzerine güzel yanmasını beklerim. Daha sonra altını yavaş yavaş kapatırım. Kovanın üzerine kesinlikle kömür ilave etmem. O zaman çok tehlikeli olur" diye konuştu.

Şehir magandaları resmen terör estirdi: Dehşete düşüren görüntüler kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Halkbank’ta reddi hakim talebi

Halkbank’ta reddi hakim talebi

Defacto

Defacto

THY uçağı Ukrayna'da pistten çıktı

THY uçağı Ukrayna'da pistten çıktı

Türk Telekom binasını işgal etmişlerdi! Yargıtay kararını verdi

Türk Telekom binasını işgal etmişlerdi! Yargıtay kararını verdi

‘Kuruluş Osman’ rekorla başladı

‘Kuruluş Osman’ rekorla başladı

121 yıllık fotoğraftaki benzerlik görenleri hayrete düşürdü

121 yıllık fotoğraftaki benzerlik görenleri hayrete düşürdü

Gürültücü ördeğe desibel ölçümü 

Gürültücü ördeğe desibel ölçümü 

Hapishanden 1 milyon dolar daha çarptı!

Hapishanden 1 milyon dolar daha çarptı!
 

POPÜLER HABERLER

Bakanlık bu görüntülerle duyurdu: Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü başladı

Bakanlık bu görüntülerle duyurdu: Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü başladı

Dünyadaki en ilginç stadyumlar

Dünyadaki en ilginç stadyumlar

Kayseri'de bulundu! Bin 300 metre uzunluğunda

Kayseri'de bulundu! Bin 300 metre uzunluğunda

50 metrelik uçurumdan atladı! O anlar, kamerada

50 metrelik uçurumdan atladı! O anlar, kamerada

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA