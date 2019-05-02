Dilber Ay'ın eşi: Kendisini yedi bitirdi

Acı haber sonrası Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlandı.

Konuşmakta zorluk çeken Karakaş şunları söyledi:

Türkiye Cumhuriyeti'nin başı sağolsun. Anamı, babamı, kardeşimi, yarimi yitirdim. Dizlerinden tedavi görüyordu. Stres yaptı, 'yürüyemeceğim' diyordu. Kendisini stresten yedi bitirdi. Garipliği ile geldi, garipliği ile gitti.