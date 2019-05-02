Dilber Ay'ın eşi: Kendisini yedi bitirdi
Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden sanatçı Dilber Ay, Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının eşi İbrahim Karakaş, acı haberin ardından konuştu.
Acı haber sonrası Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlandı.
Konuşmakta zorluk çeken Karakaş şunları söyledi:
Türkiye Cumhuriyeti'nin başı sağolsun. Anamı, babamı, kardeşimi, yarimi yitirdim. Dizlerinden tedavi görüyordu. Stres yaptı, 'yürüyemeceğim' diyordu. Kendisini stresten yedi bitirdi. Garipliği ile geldi, garipliği ile gitti.
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