'Dilenci kedi' olarak sosyal medyada viral oldu! ''Ben de düştüm tuzağına''

DHA 2 Ekim 2021 Cumartesi 16:29 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 16:30

Kadıköy'de bulunan bir markette, çalışanların 'Nokta' ismini verdikleri kedi, mama reyonunun önünde bir an olsun ayrılmıyor. Mağazaya gelen müşterilere acı acı miyavlayarak kendisini acındıran 'Nokta' kedi kendisine zorla yaş mama aldırıyor. Mama aldırmak için bir patisini kaldırarak sakat taklidi de yapan kedi, videolarının sosyal medyada paylaşılması üzerine 'dilenci kedi' adıyla fenomen haline geldi. Sırf kediyi görmek için mağazaya her gün onlarca müşteri geliyor.

"PATİSİNİ KALDIRARAK SAKAT TAKLİDİ YAPIYOR"

Çektiği videoyu sosyal medya hesabına atmasıyla bir anda yorum yağmuruna tutulduğunu söyleyen Ozan Göksu, " Ben de aslında Nokta'nın bu kadar ünlü olduğunu bilmiyordum. Benim videoyu paylaşmamla 'Nokta hepimize öyle yapıyor ben de düştüm tuzağına' falan diye çok fazla yorum aldım. Yaptığı tek şey mama reyonunun önünde beklemek değilmiş onu da öğrendim. Bazen bir patisini kaldırarak sakat taklidi yapıyormuş, bazen de açlıktan ölüyor numarası yapıyor. Bağırıyor, miyavlıyor ama artık 10 öğün yiyormuş. Mağaza çalışanları da kızıyor artık fazla vermeyin diye. Dışarısı mama dolu yine de buradan mama aldırıyor bunu bir alışkanlık haline getirmiş. Sadece bana yaptığı bir şey değilmiş bu gelen her müşteriye yapıyormuş" dedi.

"İKİ MİYAV BİR MAMA"

Mağaza müdürü Ayfer Küçük ise, "Bu mağazada çalışıyorum. Ben geleli 2 ay oldu ama Nokta burada benden daha eski bir personel, 2 yıldır burada çalışıyor. Mama reyonunu keşfediyor. O gün bugündür de kendisi geliyor buraya onun için iki miyav bir mama ediyor. Hepimizi kandırabiliyor. Yani seviyoruz kedileri. Biz de alıyoruz, müşterilerimiz de alıyor herkese mama aldırıyor yani. Aldırmadığı çok nadirdir. Ne yapar eder o mamayı mutlaka aldırır. Gerekirse topallar, baygın yatıyormuş gibi yapar. Günlük ona kalsa 15-20 tane mama aldırır ama biz aldırmıyoruz. Çünkü onun kuru mama da yemesi gerekiyor" diye konuştu.

"SIRF ONU GÖRMEK İÇİN BURAYA GELDİK"

Sırf 'Nokta' isimli kediyi görmek için mağazaya gelen müşterilerden Can Arkın, " Sosyal medyada gördük arkadaşımızı. Biraz eğitilmiş galiba ya da kendisi de öğrenmiş olabilir. Burada insanları gördükçe mama verirler diye. Bize de bir denedi ama sanırım tok çok fazla yüz vermedi. Herkese de mama aldırıyormuş. Zaten rafı da görseniz boş kalmış, hepsini yemiş afiyet olsun. Sırf onu görmek için buraya geldik "dedi.