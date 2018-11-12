Din istismarına geçit verilmeyecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, gelecek yıl FETÖ/PDY ve DEAŞ gibi dini istismar eden terör örgütlerine karşı halkın bilinçlendirilmesi amacıyla yeni eserler hazırlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığının, kurumun 2019 bütçesine ilişkin hazırladığı kitapçıkta gelecek yıl hayata geçirilmesi planlanan hedeflere yer verildi. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce, 2019’da FETÖ/PDY ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin toplumda meydana getirdiği tahrifatın ortadan kaldırılması, gelecek süreçte benzer yapılanmaların önüne geçilmesi ve dini nasıl istismar ettikleri konularında vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla yeni eserler hazırlanacak. Süreli yayınların daha geniş kitlelere ulaştırılabilmesi için mobil uygulama ve web sayfası oluşturulacak. Bazı kitaplar, görme engelli okuyucuların Diyanet Kütüphanesi’nden daha fazla yararlanabilmesi amacıyla seslendirilecek.

WEB SAYFASI YAPILACAK

İslamofobinin tırmanışı önlenmeye çalışılacak. Kur’an-ı Kerim meali başta olmak üzere Hadislerle İslam ve Temel İslam Bilgileri adlı eserler farklı dillere çevrilecek. Yabancı dillerde “Dini Terimler Sözlüğü”, yabancı dil ve lehçelerde “Hazreti Peygamberin Hayatı” projeleri hayata geçirilecek. İslam’ı tanıtan 30 eser farklı dillerde yayınlanacak. Yabancı dil ve lehçelerde İslam’ın tanıtıldığı web sayfası da hazırlanacak.

REHBERLERE EĞİTİM

Camilerde yürütülen rehberlik faaliyetlerinin niteliğini geliştirmek ve İslam diniyle ilgili doğru bilgilendirme yapılmasına katkı sağlamak amacıyla Turist Rehberleri Birliği ile turist rehberlerinin eğitimi konusunda iş birliği protokolü imzalanması için çalışma yapılacak. Türkiye’de tarihi ve turistik camilerdeki ziyaretçilere yönelik yabancı dillerde İslam kültür ve medeniyetini, Kur’an-ı Kerim’i, Hazreti Muhammed’i ve camiyi tanıtıcı broşür hazırlanacak. Engellilere Kur’an eğitimi verilen kurs açılacak.