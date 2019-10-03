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Dini ve milli değerlere hakaret eden şahıs yakalandı

Sosyal medya üzerinden dini değerlere, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve şehitlere yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı.

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Sosyal paylaşım ağları üzerinden dini değerlere hakaret içeren paylaşımların yayınlandığı iddiasıyla harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.K. (17) adlı kişiye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda dini değerlere, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve şehitlere yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan O.K., Sarıyer Maden Mahallesi’nde babasının evinde yakalanarak gözaltına alındı.
 
Gözaltına alınan O.K., Üsküdar’daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor. 

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