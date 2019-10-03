Dini ve milli değerlere hakaret eden şahıs yakalandı
Sosyal medya üzerinden dini değerlere, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve şehitlere yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı.
- İHA
Sosyal paylaşım ağları üzerinden dini değerlere hakaret içeren paylaşımların yayınlandığı iddiasıyla harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.K. (17) adlı kişiye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda dini değerlere, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve şehitlere yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan O.K., Sarıyer Maden Mahallesi’nde babasının evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan O.K., Üsküdar’daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.