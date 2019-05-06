'‘Dini Yayınlar Fuarı’nı yasaklamak açık faşizmdir!'
Ekrem İmamoğlu tarafından ‘İşimize engel oluyor’ bahanesiyle Ramazan ayı ile özdeşleşen dini yayınlar fuarının engellenmesine tepkiler artarak devam ediyor.
Türkiye Diyanet Vakfı’nca düzenlenen ve 37 yıldır kesintisiz devam eden Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’nın bu yıl gerçekleşmemesi kitap okurları kadar meslek birliklerinin de tepkisini çekti. Ramazan ayı ile özdeşleşen fuara İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan izin çıkmaması üzerine yazılı bir açıklama yapan Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, “Kitap ve kültür düşmanı CHP, bu yasağıyla gelecekte yerli ve milli çalışmaların önünü nasıl tıkayacağının da işaretini vermiştir’’ dedi.
BU YASAK UZUN SÜREMEZ!
Bıyıklı açıklamasında şu görüşlere yer verdi “Kuran ayı Ramazan’da dini kitapların okuyucuyla buluşmasını yasaklamak açık faşizmdir. Seçim döneminde Yasin okuyarak muhafazakâr görüntü vermek isteyenlere şunu özellikle hatırlatmak isteriz. Bu yasaklar uzun sürmeyecek, İstanbul maneviyat beşiği olarak kitaba ve kültüre her zaman yurt olmaya devam edecektir.’’
YENİ ADRES ÇAMLICA OLABİLİR
Öte yandan, bu yıl Sultanahmet Meydanı’nda açılmasına izin verilmeyen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı için yeni mekan arayışlarının da devrede olduğu belirtiliyor. Buna göre, Sultanahmet’e izin çıkmaması üzerine fuar organizatörlerinin İstanbul’un Anadolu yakasında Çamlıca’yı gündemlerine aldıkları belirtiliyor. Avrupa yakasında ise Fatih Camii avlusunun değerlendirilebileceği dile getiriliyor. Fuar geçen yıl Ayasofya Camii yanında yapılmıştı.
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