Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: ''Dipsiz Göl' doğal sit alanı oluyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'de 'Dipsiz Göl' olarak anılan bölgenin doğal sit alanı ilan edileceğini bildirdi.