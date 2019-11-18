Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: ''Dipsiz Göl' doğal sit alanı oluyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'de 'Dipsiz Göl' olarak anılan bölgenin doğal sit alanı ilan edileceğini bildirdi.
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