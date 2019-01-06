Direksiyon başında kalp krizi geçiren yolcu otobüsünün sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre, Abdullah Dizman (60), 34 EG 5051 plakalı yolcu otobüsü ile Söke-Didim kara yolu Yenidoğan Mahallesi'nde seyir halindeyken direksiyon başında fenalaştı.

Otobüsün yoldan çıktığını fark eden bir yolcu hemen müdahale ederek aracı durdurdu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dizman'ın geçirdiği kalp krizinden öldüğü öğrenildi.

Yolcular, başka bir otobüsle yola devam etti.