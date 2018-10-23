Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Diriliş Osman geliyor

‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, dizinin 2019’da ‘Diriliş Osman’ olarak devam edeceğini açıkladı. Osman karakterini ise Burak Özçivit oynayacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ’dan ‘Diriliş Osman’ açıklaması geldi. Yeni sezonu heyecanla beklenen ‘Diriliş Ertuğrul’un 122. bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmıştı. Bunun ardından Mehmet Bozdağ, ‘Diriliş Osman’ dizisi için ilk defa açıklama yaptı. 

65 ÜLKEDE İZLENİYOR

Bozdağ yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Dünyanın pek çok bölgesinde 65’ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen Diriliş Ertuğrul dizisi, 2019-2020 sezonunda izleyicisiyle Diriliş Osman konseptiyle buluşacak. Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterini ise Burak Özçivit oynayacak. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” Oyuncu Özçivit ise Instagram hesabından Mehmet Bozdağ ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak “Diriliş Osman ile yolculuğumuz başladı. Hepimize hayırlı olsun.” mesajını paylaştı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tartıştığı sevgilisini sokak ortasında defalarca tokatladı

Tartıştığı sevgilisini sokak ortasında defalarca tokatladı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Saç dökülmesine iyi gelen besinler

Saç dökülmesine iyi gelen besinler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA