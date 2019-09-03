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Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman oyuncuları kimler?

Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman hangi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Diriliş Osman için geri sayım başladı. TRT 1’in sevilen dizisinin devamı olarak ekranlara gelecek olan Diriliş Osman, ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit'in rol alacak olması dizinin hayranlarını daha da heyecanlandırdı. Diriliş Osman yeni sezon hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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5 sezon boyunca TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan ve başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisi yeni sezonda Diriliş Osman olarak ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Tüm dizi takipçileri Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman hangi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit'in rol alacak olması dizinin hayranlarını daha da heyecanlandırdı. Diriliş Osman için geri sayım başladı... 
 
DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 
Diriliş Osman dizisinin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor.  Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş Osman'ın yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ATV’de yayınlanacak olan dizinin eylül-ekim aylarında başlaması bekleniliyor.
 
DİRİLİŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?
 

 
Burak Özçivit
 
Ragıp Savaş
 
Ayşegül Günay
 
Hazal Subaşı
 
Saruhan Hünel
 
Cengiz Çoşkun
 
Nurettin Sönmez
 

 
DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Diriliş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor. Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Diriliş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.
 

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