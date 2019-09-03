Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman oyuncuları kimler?

5 sezon boyunca TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan ve başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisi yeni sezonda Diriliş Osman olarak ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Tüm dizi takipçileri Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman hangi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit'in rol alacak olması dizinin hayranlarını daha da heyecanlandırdı. Diriliş Osman için geri sayım başladı...

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Osman dizisinin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş Osman'ın yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ATV’de yayınlanacak olan dizinin eylül-ekim aylarında başlaması bekleniliyor.

DİRİLİŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Özçivit

Ragıp Savaş

Ayşegül Günay

Hazal Subaşı

Saruhan Hünel

Cengiz Çoşkun

Nurettin Sönmez

DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diriliş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor. Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Diriliş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.