Diriliş Osman ne zaman başlıyor hangi kanalda? Burak Özçivit’in partneri Özge Törer oldu!

Diriliş Osman dizisi yeni sezonda devam dizisi olarak ekranlara gelecek. Oyuncu kadrosunda da değişikliklere gidilecek olan dizi de Osman karakterini Burak Özçivit canlandıracak. Kadın başrol oyuncusu için bir çok isim düşünülmüş ancak kriterlere uymadığı için anlaşma sağlanamamıştı. Burak Özçivit’in partneri Özge Törer oldu. Bu gelişmelerin ardından Diriliş Osman ne zaman başlıyor hangi kanalda? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Diriliş Osman hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR HANGİ KANALDA?

Diriliş Osman dizisinin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş Osman'ın yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. ATV’de yayınlanacak olan dizinin eylül-ekim aylarında başlaması bekleniyor.

BURAK ÖZÇİVİT’İN PARTNERİ ÖZGE TÖRER OLDU!

Malhun Hatun'u canlandıracak başrol oyuncusu için birçok ismin adı geçerken dizinin başlamasına 1 ay kala Burak Öçivit'in partnerinin kim olacağı konusunda bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Burak Özçivit’in partneri Özge Törer oldu.

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Burak Özçivit'in partnerinin Özge Törer olacağı iddiası, Özge Törer kimdir, sorusunu akıllara getirdi. Henüz 20'li yaşların başında olan yetenekli oyuncu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazanmıştır. Şuanda üniversite 3. sınıf öğrencisi olan Özge Törer, Diriliş Osman seçmelerinde yeteneği ve güzelliğiyle yapımcı Mehmet Bozdağ'ı etkilemeyi başarmıştır.

DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diriliş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor. Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Diriliş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.