Diş apsesi canından etti
Antalya’da yaşayan Durmuş Ay (39), halsizlik ve solunum sıkıntısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Acil servisteki ilk müdahalede 15 gün önce 6 dişini çektirdiği belirlenen Ay’ın, gelişen diş apsesinin boyundan aşağıya doğru yayılması neticesi şoka girdiği tespit edildi. Solunum cihazına bağlanan Ay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan Ay’ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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