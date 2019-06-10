Amerikan Tabipler Birliği tarafından yılda 48 kez yayımlanan hakemli bir tıp dergisi olan Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde (JAMA) çıkan yani bir araştırmaya göre, diş hekimliği alanında hastalara uygulanan antibiyotik tedavisinin yüzde 80,9'unun gereksiz olduğu açıklandı.

JAMA Network Open'da yayımlanan çalışmada, 2011'den 2015'e kadar 168 binden fazla diş hekimi ziyaretinde hastalık meydana gelmeden hastalığın önlenmesi amacıyla antibiyotik tedavisinin reçete edildiği tespit edildi.

Ancak Amerikan Kalp Derneği (AHA) ve Amerikan Diş Hekimleri Birliğine (ADA) göre, bu reçetelerin beşte birinden daha azının gerçekten gerekli olduğu bildirildi.

Chicago'daki Illinois Üniversitesi (UIC) Eczacılık Fakültesinde profesör olan Katie Suda, "Diğer ülkelerdeki çalışmalarda da diş tedavisi alanında yazılan antibiyotik reçetelerinin yüzde 58 ilâ yüzde 81'inin gereksiz olduğu sonucuna varıldı." dedi.

Suda, "Araştırmalar maalesef, ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki tıp uzmanlarının gereksiz antibiyotik tedaviye başvurmaları arasında birbirleriyle tutarlı bir sonuç ortaya koydu." ifadesini kullandı.

ADA ve Amerikan Ortopedi Cerrahları Akademisinin önceki antibiyotik kullanımı prosedüründe, protez eklemleri olan bazı hastalar için dental işlemlerden önce antibiyotik kullanımı önerilmişti. Ancak bu öneri, 2013'te kaldırılmıştı.

Son 10 yılda enfeksiyonları önlemek için antibiyotik tedavilerini daraltan prosedürde değişiklikler yapıldığını aktaran Suda, "Bu araştırma ile bu kurallara uyulup uyulmadığını görmek istedik." diye konuştu.

Suda, kendisinin ve meslektaşlarının, uygunsuz reçete yazmanın arkasında yatan sebebi bulmak için diş hekimleriyle röportajlar yaptığını ve bu araştırma sonuçlanıncaya kadar sebebinin tam olarak anlaşılamayacağını belirtti.

Ortaya çıkan bir teoriye göre, tüm sağlık hizmetleri sağlayıcıları, hastalar tarafından antibiyotik reçete yazmak için bir miktar baskı ile karşı karşıya kalıyor. Söz konusu teori, diş hekimlerinin, reçete almak için diğer klinisyenlerden daha çok baskı alabilme ihtimalinin yüksek olmasını öngörüyor.