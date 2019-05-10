Dışı zehirli, içi lezzetli balık İskorpit... Kilosu 45 TL

Karadeniz’de balık tüketimi diğer gıdalara oranla daha geniş bir yer tutuyor. Karadenizliler çok bilinmeyen balıkları değil de en çok hamsi, palamut, mezgit, istavrit, kefal, lüfer, çupra, levrek ve kalkan gibi balıkları yemeyi tercih ediyor. Görünüşü ve dikenleri nedeniyle insanların ellemeye dahi koktuğu iskorpit balığı ise insanlar tarafından pek rağbet görmüyor. Balıkçılar tarafından avlanan bu balıklar kilosu 45 TL-50 TL’den, Sinop balıkçı tezgahlarında satılıyor.

DIŞI ÇİRKİN, İÇİ ÇOK LEZZETLİ BİR BALIK

Yakaladıkları ilginç balık hakkında açıklamalarda bulunan balıkçı İbrahim Gündoğdu, “Çarpan, iskorpit balığı, Karadeniz sahilimizde bizim sularımızda bol miktarda bulunan bir balıktır. Çok çirkin ve dikenleri de zehirli olduğu için pek makbul sayılmaz aslında. Tutanlar için, balıkçı arkadaşlarımız için. Ama dışı çirkin, içi çok lezzetli bir balıktır. Biz o balığı işliyoruz. Sinop’a ait bir balıktır. Harika bir balıktır. Balığımızın tavası harikadır. Buğlaması harikadır. Kavurması güzeldir. Çorbası güzeldir. Her haliyle, her şekliyle kullanabilirsiniz. Nefis bir balıktır” dedi.

İSKORPİT BALIĞININ ÖZELLİKLERİ

İskorpit balığının kafası büyük olup, vücudunun yarısı kadardır. Kafasında sayısız diken ile girinti ve çıkıntı vardır. Vücut rengi koyu kırmızıdan, açık pembeye kadar değişme gösterir. Göğüs yüzgeci fazla geniş ve yuvarlaktır. Birinci sırt yüzgecinin 11, anüs yüzgecinin 3, karın yüzgecinin 1 dikeni zehir taşır. İskorpit bütün denizlerimizde bulunur. İskorpitin sırt dikenleri zehirlidir. Bu nedenle balıkçıya ayıklatılması önerilir.