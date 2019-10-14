Diyanetten ‘Baba Okulu’ seminerleri

İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin, en basit şeylerin bile eğitiminin alındığı dünyada anne babalık gibi çok önemli rollerin eğitiminin de alınması gerektiğini vurguladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diyanet Uzmanı Fatih Yıldız ise Ordu ilinde başlatılan seminerleri ülke geneline yayacaklarını söyleyerek, “İyi İnsandan İyi Babaya, Mahremiyet Eğitiminde Baba, Çocuğun Kişilik Gelişiminde Babanın Rolü, İslam’a Göre Baba Olmak, Kur’an’da Baba Örnekleri ve Baba Olarak Hz. Muhammed” gibi konu başlıkları yer alıyor.