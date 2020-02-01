AA 01.02.2020 11:58 - Güncelleme: 01.02.2020 12:11

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçen Başkanlık, bölgeye, arasında kadınların da yer aldığı 12 kişilik manevi destek ekibi gönderdi.

Görevliler, taziye evlerinde depremde yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaşırken, yaralıları da hastanede ziyaret ediyor. Ekipler ayrıca çadırkentte buluştuğu ailelerle de görüşüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Göç ve Manevi Hizmetler Daire Başkanı Bayram Demirtaş, AA muhabirine, vatandaşların zor günlerinde yanlarında olmak ve yaralarını sarmak amacıyla depremin hemen ardından Elazığ'a geldiklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı ile 40 ilde yürüttükleri Manevi Destek Projesi'nde eğitim almış görevlilerin, hastanelerde hizmet sunduğunu dile getiren Demirtaş, depremin ardından bu ekiplerin bölgede faaliyete başladığını kaydetti.

İlk olarak taziye evlerini ziyaret ederek depremde yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaştıklarını anlatan Demirtaş, şöyle konuştu:

"Yaralılarımızı periyodik olarak ziyaret ediyoruz. Dini değerlerden güç alan bir yaklaşımla onların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Depremzedelerin yaşama sevinçlerini, umutlarını çoğaltmaya çalışıyoruz. Hem yakınlarını kaybeden aileler hem de yaralı vatandaşlarda son derece büyük bir maneviyat var. İnsanlar son derece mütevekkil bir tavır ve yaklaşımla bu durumu olgunlukla karşılıyorlar."

Başkan Demirtaş, çadırda kalan aileleri de ziyaret ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"İnsanlarımızla konuşup, onları dinliyoruz. İlk günden itibaren camilerimizi halka açtık. Ağır hasarlı iki cami, iki mescit var, onların dışında tüm camilerimiz din görevlilerimizin rehberliğinde vatandaşlarımıza sunulmuştur. İhtiyaç duyulduğu müddetçe de bu hizmet verilmeye devam edecektir. Türkiye Diyanet Vakfı ile de Sivrice'de ve Elazığ Gençlik Merkezinde mobil mutfak kurulmuş durumda. İhtiyaç duyan vatandaşlara 3 öğün yemek ulaştırılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yaraları manevi olarak sarmaya talibiz ve bunun için bu hizmetleri sahada yürütmekteyiz."

Elazığ İl Müftülüğünden manevi rehber uzmanı Yusuf Halataş ise manevi destek ekibinin, depremin ilk gününden itibaren sahaya indiğini söyledi.

Depremzedelerin sıkıntılarını ellerinden geldiğince gidermeye çalıştıklarını anlatan Halataş, "Onlara sabır tavsiye ediyoruz. Onlara moral oluyor. Çocuklarımızla oyun oynuyor, onlara ikramlarda bulunuyoruz. Elimizden geldiğince onların yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.