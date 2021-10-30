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Yaşam

Diyarbakır Anneleri'nden CHP'nin tezkere kararına tepki

Evlat nöbetindeki aileler, tezkereye 'hayır' oyu veren CHP'yi kınadı. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, CHP'nin HDP'ye boyun eğdiği görüşünde...

30 Ekim 2021 Cumartesi 14:52 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 14:54
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Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti ama tartışmalar sürüyor. Tartışmanın nedeni CHP'nin geçen yıl evet dediği aynı tezkereye bu yıl neden "hayır" dediği...

Akşam'ın haberine göre, evladına yeni kavuşan 'Diyarbakır Anneleri'nden Ayşegül Biçer, CHP'nin tezkereye hayır oyu vereceğini açıklamasına "CHP artı HDP eşittir PKK" sözleriyle tepki gösterirken, evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın ise "Devletimizin yanındayız" mesajı verdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 789. gününde sürüyor. Anne ve babalar çocuklarına kavuşuncaya kadar nöbetlerini sürdürmekte kararlı.

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