Diyarbakır’a gönül köprüsü kuruldu

Vakfın İstanbul’daki yurtlarında kalan üniversite öğrencileri ‘Haydi Birlikte Isınalım’ sloganıyla bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Öğrenciler, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Mehmet Fevzi Durucan İlkokulu’nda okuyan 80 öğrenciye bot, kaban, atkı, bere ve eldiven hediye etti.