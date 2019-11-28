Diyarbakır’a gönül köprüsü kuruldu
Eğitim ve İnsani Yardım alanında İstanbul’da faaliyet gösteren Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na bağlı yükseköğretim kurumlarında barınan öğrenciler, Diyarbakır’daki kardeşlerini sevindirdi.
Vakfın İstanbul’daki yurtlarında kalan üniversite öğrencileri ‘Haydi Birlikte Isınalım’ sloganıyla bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Öğrenciler, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Mehmet Fevzi Durucan İlkokulu’nda okuyan 80 öğrenciye bot, kaban, atkı, bere ve eldiven hediye etti.
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