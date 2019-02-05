Diyarbakır'da bin 200 yıllık olduğu iddia edilen İncil ele geçirildi
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde deri üzerine altın işlemeli figürleri bulunan İncil ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
- AA
Diyarbakır'da deri üzerine altın işlemeli figürleri bulunan İncil ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, merkez Kayapınar ilçesinde 3 şüphelinin, bin 200 yıllık, deri üzerine altın yazmalı dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıkları bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda 4 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, şüpheliler altın yazmalı dini motifli kitabı satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin üst ve iş yerlerindeki aramada, deri üzerine altın işlemeli figürleri bulunan, 17 yaprak ve 34 sayfadan oluşan İncil ele geçirildi.
Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
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