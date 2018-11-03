Diyarbakır’da bir iş yerine silahlı saldırı: 2 ağır yaralı
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde otomobille gelen şahıslar iş yerini ateş kurşununa tutup kaçtı, olayda 2 kişi ağır yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgilere göre merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Caddesi üzerinde bulunan bir berber dükkanına henüz belirlenemeyen bir sebeple otomobille gelerek iş yerini kurşun yağmuruna tutup kaçtılar. Olayda berberde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.
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