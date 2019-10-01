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Diyarbakır'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Diyarbakır'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 ABP 179 plakalı minibüs, Diyarbakır-Silvan kara yolunun Oğuzlar mevkisinde devrildi.

Kazada, araçtaki yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 13 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Afganistan uyruklu Ahmet Jander (37) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, araçta 8 düzensiz göçmenin daha bulunduğu tespit edildi.

Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

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