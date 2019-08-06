Diyarbakır'da halk otobüsü ile iş makinesi çarpıştı: 5 yaralı
Diyarbakır'da özel halk otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
- AA
Murat Güneş'in kullandığı 21 H 0074 plakalı özel halk otobüsü, Merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi'nde Ahmet Şıh'ın kullandığı plakasız iş makinesiyle çarpıştı.
Kazada, otobüs sürücüsü ile 4 yolcu yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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