31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4819
  • 6,1623
  • 262.965
  • 98760.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Diyarbakır'da kamyonet ile otomobil çarpışması sonucu iki kişi yaralandı

Diyarbakır'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu, biri ağır iki kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 3'üncü kilometresinde yan yola girmeye çalışan Mehmet Salih Önemli idaresindeki 34 AH 7450 plakalı içecek yüklü kamyonet ile henüz ismi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 06 BHE 940 plakalı otomobil çarpıştı.
 
Çarpışmanın etkisiyle refüje çarpan kamyonet yola devrildi.
 
Kamyonette sıkıştığı yerden 112 Acil Servis ekiplerince çıkarılan sürücü Önemli ile aynı araçta bulunan Osman Sönmez yaralandı.
 
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Önemli'nin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
 
Öte yandan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

´Kaz Dağları´ yalanlarına tek tek cevap verdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ege'de korkutan deprem

Ege'de korkutan deprem

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Benzin ve motorinde indirim

Benzin ve motorinde indirim

Ali Koç'tan transfer açıklaması

Ali Koç'tan transfer açıklaması

Ürdün'e kaçıracaklardı... Son anda yakalandılar

Ürdün'e kaçıracaklardı... Son anda yakalandılar

RTÜK Başkanı'ndan 'sansür' iddialarına yanıt

RTÜK Başkanı'ndan 'sansür' iddialarına yanıt

Bakan açıkladı: Süreç başladı, büyük bir lansman yapılacak

Bakan açıkladı: Süreç başladı, büyük bir lansman yapılacak

CHP'li başkan 'Osmanlı eseri istemiyorum!' diyerek iptal ettirdi

CHP'li başkan 'Osmanlı eseri istemiyorum!' diyerek iptal ettirdi
 

POPÜLER HABERLER

´Kaz Dağları´ yalanlarına tek tek cevap verdi

´Kaz Dağları´ yalanlarına tek tek cevap verdi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Memur emeklisine intibak haftaya masada

Memur emeklisine intibak haftaya masada

Dünyada ender rastlanıyor... Çocuklar annelerinin soy ismini alıyor

Dünyada ender rastlanıyor... Çocuklar annelerinin soy ismini alıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA