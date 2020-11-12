Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirleri

IHA 12 Kasım 2020 Perşembe 22:15 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 22:15

Diyarbakır’da, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, korona virüs salgınına yönelik alınacak ek tedbirler kapsamında toplandı. Toplantıda, 65 yaş üstü vatandaşlara 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındığı belirtildi.

Karara ilişkin Diyarbakır Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs salgınının İlimizdeki seyrine göre hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artışa göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.