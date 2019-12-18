AA 18.12.2019 18:14 - Güncelleme: 18.12.2019 18:14

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Mahkum aracında uyuşturucu sevki" şeklinde gerçeği yansıtmayan haberler yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Jandarma personelleri F.Ö, K.T, O.T. ve H.K, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlamak' suçundan haklarında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmışlardır. Söz konusu eylemlerin, haberde iddia edildiği şekilde herhangi bir ring aracı veya resmi bir araçla gerçekleştirmedikleri, suç işlemede kendi şahsi araçlarını kullandıkları dosya kapsamından anlaşılmıştır. Konuya ilişkin başsavcılığımızca başlatılan adli soruşturma devam etmektedir."