Diyarbakır’da meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, C.T. yönetimindeki 21 UD 835 plakalı hafif ticari araç, önünde bulunan S.K. yönetimindeki 35 SK 272 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazanın etkisi nedeni ile iki araç da takla atarak yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.

Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan S.K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerine gelen güvenlik güçleri trafik akışını kontrollü bir şekilde sağlarken, jandarma da araçlarda delil çalışması yaptı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.