Diyarbakır'da minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
- AA
Mehmet Baltaş yönetimindeki 21 M 0270 plakalı yolcu minibüsü, Mahabat Bulvarı Tekel Kavşağı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 S 0330 plakalı otomobille çarpıştı.
Minibüs ve otomobilde bulunan 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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