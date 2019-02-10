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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

  • DHA
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Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde Medine Bulvarı'nda meydana geldi. 700'üncü Yıl İlkokulu yakınlarında karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


 

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