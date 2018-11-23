Diyarbakır'da silahlı saldırı: 2 ölü
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eşi tarafından silahla vurulan kadın ile yanındaki kişi hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göne, Ramazan N, Fırat Mahallesi 224. Sokak'ta eşi Vildan N. (28) ile Dinçer Doğan'ın (31) bulunduğu otomobili durdurdu. Ramazan N, eşi Vildan N. ile Doğan'ı ruhsatsız tabancayla başlarından vurarak öldürdü. Zanlı, olayın ardından polise teslim oldu. Vildan N. ve Doğan'ın cenazeleri otopsi için Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.