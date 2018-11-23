Diyarbakır'da silahlı saldırı: 2 ölü

Alınan bilgiye göne, Ramazan N, Fırat Mahallesi 224. Sokak'ta eşi Vildan N. (28) ile Dinçer Doğan'ın (31) bulunduğu otomobili durdurdu. Ramazan N, eşi Vildan N. ile Doğan'ı ruhsatsız tabancayla başlarından vurarak öldürdü. Zanlı, olayın ardından polise teslim oldu. Vildan N. ve Doğan'ın cenazeleri otopsi için Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.