Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Diyarbakır’da sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Kentte görüş mesafesi 20 metrenin altına kadar düştü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Görüş mesafesinin 20 metrenin altına düştüğü kentte, seyir halindeki sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Paris´teki gösterilerde Fransız polisi silah çekti

Paris´teki gösterilerde Fransız polisi silah çekti

En uzun gecede eller tetikte

En uzun gecede eller tetikte

Bilim dünyası kargaların bu sırrını çözemiyor!

Bilim dünyası kargaların bu sırrını çözemiyor!

Stephen Hawking'in korkutan 'kıyamet' uyarıları

Stephen Hawking'in korkutan 'kıyamet' uyarıları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA