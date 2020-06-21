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Yaşam

Diyarbakır'da sosyal mesafeye uyan yaşlı kadınlara hediye verildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sosyal mesafeye uyan yaşlı kadınlara hediye verildi.

AA21 Haziran 2020 Pazar 11:47 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 11:47
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Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, evlerinin yakınındaki boş arazide sosyal mesafeli oturma düzenleriyle koronavirüs ile mücadele örnek gösterilen yaşlı kadınları ziyaret etti.

Kadınlara gıda ve temizlik ürünü hediye eden Beyoğlu, topluma örnek olan annelerin, salgınla mücadelede de öncü olduklarını söyledi.

Televizyonlardaki haberlerde sürekli salgın kurallarını hiçe sayan görüntülerin yer aldığını aktaran Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Buradaki kadınlar hem kendi sağlıklarını koruyorlar hem de salgınla mücadelede sembol haline geldiler. Eli öpülesi annelerimizin bu duyarlı davranışı, aynı zamanda Diyarbakır ve Bağlar için de anlam ifade ediyor. Hem kendilerini tebrik ettik hem de jest niteliğinde hediyeler takdim ettik. Herkes bu kadınlarımız gibi sorumluluk sahibi olursa inşallah bu zor günleri yakın zamanda atlatırız."

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