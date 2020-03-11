İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1805
  • EURO
    6,9821
  • ALTIN
    326.845
  • BIST100
    101063
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Diyarbakır'da trafik kazası: 1'i ağır 8 yaralı
Yaşam

Diyarbakır'da trafik kazası: 1'i ağır 8 yaralı

Diyarbakır'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

IHA11 Mart 2020 Çarşamba 00:54 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 00:54
ABONE OL

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Alipinar Mahallesi Mardin Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 66 HL 099 plakalı araç ile 21 BF 610 plakalı araçlar çarpıştı. Olayda araçlarda bulunan Nahsin E., Mehmet E., Sertaç E., Zulehda E., Nazdar E., Fihdez E.,Mustaf M., ile Ramazan M. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hayalini 40 yıl sonra gerçekleştirdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Libya'da kader anı yaklaşıyor
Libya'da kader anı yaklaşıyor

Libya'da kader anı yaklaşıyor

Füzelere karşı kendini koruyabilecek
Füzelere karşı kendini koruyabilecek

Füzelere karşı kendini koruyabilecek

Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler
Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler

Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler

Alman doktorun oyunu tutmadı
Alman doktorun oyunu tutmadı

Alman doktorun oyunu tutmadı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.