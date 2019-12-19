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Yaşam

Diyarbakır'daki terör operasyonunda 21 tutuklama

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 21'i tutuklandı.

AA19.12.2019  21:27 - Güncelleme: 19.12.2019  21:27

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik 8 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından sevk edildikleri hakimlikçe 21'i tutuklandı, 5'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 8 Aralık'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 26 şüpheli yakalanmış, Kayapınar ilçesinin bir köyünde 2 noktada yapılan aramada 271 kilo 475 gram patlayıcı, 8 el bombası, 12 el yapımı roket, 11 roketatar mühimmatı, 13 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 6 kalaşnikof silah, M-16 tüfek, 20 şarjör, 2 bin 117 fişek, 175 elektrikli kapsül, 52 uzaktan kumanda, 15 elektronik devre, 3'er adet alıcı ve verici devre, dürbün, silah dürbünü, radyo, pusula, bıçak, uyku tulumu ve çeşitli malzemeler ele geçirilmişti.

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