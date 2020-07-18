Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonları sonucu 11 şüpheli tutuklandı

AA 18 Temmuz 2020 Cumartesi 21:53 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 21:53

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucunun kaynağında kurutulması,ticareti ve kullanımının engellenmesi ile terör örgütlerinin uyuşturucu üzerinden finansal kaynak sağlamasının önüne geçilmesi amacıyla 13-17 Temmuz'da merkez Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 233 kilo 175 gram kubar esrar, 2 kilo 204 gram toz esrar, 27,26 gram metamfetamin, 71,67 gram eroin, 15 kök kenevir bitkisi, 22 sentetik ecza maddesi, 1,4 gram plaka esrar ile 6 tabanca, 9 şarjör, 35 fişek, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı ele geçirildi, 38 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 15'i adli kontrol kararıyla olmak üzere 27'si serbest bırakıldı.