Diyarbakır’ın kalbinde su kanalı ve tünel çıktı   

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Amida Höyük’te başta Artuklu Sarayı olmak üzere tüm değerlerin ortaya çıkarılması için Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Seyyahların notlarında İçkale’de büyük bir su kaynağının varlığından bahsedildiğine işaret eden Yıldız, İslam alimi El-Cezeri’nin yaptığı suyu yukarı çıkaran sistemle Artuklu Sarayı’na ulaştırıldığını tahmin ettiklerini aktardı ve “Tünelin uzunluğu yaklaşık 30 metre. Kazı çalışmalarında kanalın diğer özellikleri de detaylı olarak ortaya çıkarılacak” dedi.