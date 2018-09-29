Dizilere yerli sanat çağrısı
Dizilerimizin artık yurtdışında da izlendiğini söyleyen Düzyatan “Dekorlarda yabancı markaların ürünleri yerine, Türk ressamların eserlerine yer verilmeli” dedi.
Diriliş Ertuğrul’da canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Engin Altan Düzyatan, Türk dizi ve filmlerindeki dekorlarda Türk sanatçılara ait eserlerin kullanılması gerektiğini vurguladı.
DÜNYA TANISIN
‘Sanatta Etkileşim’ konulu söyleşiye katılan başarılı oyuncu “ABD’den sonra, en fazla diziyi Türkiye pazarlıyor. Ben çocukken Brezilya dizileri seyredilirdi. Biz Brezilya’dan ithal ederdik. Şimdi biz Brezilya’ya dizi satıyoruz. Bizim çok değerli ressamlarımız ve heykeltıraşlarımız var. Onları nasıl daha fazla gösterebiliriz? Madem 70 ülkeye, televizyon dizisi pazarlıyorsunuz ve (dizide kullanılan) evin duvarlarına bir şeyler asıyorsunuz mutlaka. Yabancı markaların ürünlerini kullanmayalım. Sinemada belki bu kadar çok şansımız yok ama televizyon dizisi dediğimiz sektörde ulaştırma şansımız var. O zaman bu sektörü sadece eğlence sektörü olmaktan çıkarıp biraz daha ciddi bir sektör haline de getirebiliriz” açıklamasını yaptı.
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