Küçükçekmece'de yaşayan Çakmak ailesi, 6 yaşındaki oğulları Yavuz'un merdiven çıkamaması ve yürümekte zorlanması şikayetiyle doktora gitti. Yapılan testler ile minik oğulları Yavuz'un kas erimesi hastası olduğunu öğrenen aile tedavilere başladı. Doktorların minik Yavuz için, 13 yaşında yürüyemeyeceğini 20 yaşında vefat edeceğini söylemesi ile yıkılan aile yılmadı. Amerika ve Hollanda‘da bu hastalığın tedavisinde etkili bir ilaç olduğunun öğrenilmesi de Çakmak ailesi için bir umut oldu. Maddi durumu iyi olmayan Aile, Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) hastası minik çocuğun ilacını alabilmek için yetkililerden yardım bekliyor.

“13 YAŞINDA YÜRÜYEMEMEYECEĞİNİ 20 YAŞINDA ÖLECEĞİNİ SÖYLEDİLER''

Oğulları için ilaca ihtiyaçları olduğunu söyleyen anne Nuray Çakmak,“ Oğlum DMD kas güçsüzlüğü hastası ve İstanbul'da tedavisi yok. Yurt dışında ilaç tedavisi var diyorlar. İlaç tedavisini almak istiyoruz. Herkese yalvarıyorum yardım bekliyorum. Biz hastalığını yeni anladık. Merdiven de çıkamıyordu hastaneye götürdüğümüzde öğrendik. Genetik testinde çıktı. Kortizon ile şuan korunuyor ama 13 yaşında yürüyemeyeceğini 20 yaşında vefat edeceğini söylediler. Tedavi sağlanırsa ilaca ulaşırsak ilaç çocuğumu koruyacak ve çocuğum ölmeyecek, yürüyebilecek” diye konuştu.

“İLACA ULAŞIRSAK OĞLUMUN HAYATI KURTULACAK''

Hastalığının bir süre sonra kalbini de etkileyeceğini aktaran anne Çakmak, “Bacağının arkasında şişlik olabileceğini söylediler. Solunum problemi yaşayıp kalp yetmezliğinden ölebileceğini söylediler. Hastalığın kaslar ile birlikte kalbi de etkilediğini söylediler. Bu ilaca ulaşmamız gerekiyor. Oğlumun Amerika'da ve Hollanda'da ilacı olduğunu söylediler. Bu ilaca oğlumun hayatı için ulaşmamız gerekiyor. Herkese çağrıda bulunuyorum. Yardım istiyorum ”dedi.

“AMACIMIZ YÜRÜME YETİSİNİ KAYBETMEDEN BİR TEDAVİ YOLU BULMAK''

Bir inşaatta çalışan baba Hakan Çakmak, “Oğlumun rahatsızlığını biz yeni öğrendik. Hastalığının adı DMD, kas güçsüzlüğü ilerleyen zamanlarda yürüyemeyecek. Yürüyemediği zaman ilaç gelse bile bir tedavisi olmayacak. Bizim amacımız yürüme yetisini kaybetmeden bir tedavi yolu bulmak istiyoruz. Hollanda ya da Amerika'daki ilaçları bir şekilde oğlumun kullanmasını istiyorum. Biz buradan sizin aracılığınız ile sesimizi duyurmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız ile Büyükşehir Belediye Başkanımıza sesimizi duyurmak istiyoruz. Tek istediğimiz çocuğumuzun sağlığına kavuşmasıdır. Büyüklerimiz buradan bizi duysun dinlesinler yurt dışındaki ilaç ile tedavisi normal seyrinde devam edecek” ifadelerini kullandı.

“KENDİM İÇİN BİR ŞEY İSTEMİYORUM, KARDEŞİM İYİLEŞSİN''

Erken doğumdan dolayı Serebral Palsi hastası olan ve fizik tedavi gören abla Yağmur Çakmak, “Kardeşimin iyileşmesini istiyorum. Kendim için bir şey istemiyorum. Benim yine de düzelme ihtimalim var” şeklinde konuştu.

DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY (DMD) NEDİR?

Kas hastalıkları içerisinde en sık gözleneni Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) çoğunlukla erkek çocuklarda gözlense de çok nadirde olsa kız çocuklarında da ortaya çıkabiliyor. Hastalığın semptomları erken yorgunluk, yerden kalkma, yokuş çıkma ve merdiven çıkma gibi aktivitelerde zorlanma şeklinde kendini gösterir.