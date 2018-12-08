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Doğa için bez torba dikiyorlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylanan ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden destek geldi. Belediyenin Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KOMEK) bir araya gelen kadınlar, alışverişte zorlanmamak ve çevrenin korunması adına diktikleri bez torbaları yakınlarına ve komşularına dağıtacak.

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Kursiyer Meriç Tekoğlu, geçmişte naylon poşetlerin olmadığına işaret ederek, “Biz çocukken file, bez torbalar ve kese kağıtları vardı. Naylon torbalar hayatımıza sonradan girdi ve hem çevremize hem insanlığa zararı büyük oldu. Bu yasa sayesinde geçmiş günlere dönüyoruz. Diktiğimiz bu bez torbalarla yasaya destek vermeye karar verdik” dedi. Kursiyer Sema Özler de, çocuklara temiz bir dünya bırakılması gerektiğini vurgulayarak, naylon torbaların tarihe karışmasını istediklerini ifade etti.

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